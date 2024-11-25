НАТО не достигло согласия по вопросу членства Украины

В НАТО по-прежнему отсутствует единая позиция по приглашению Украины в блок. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря НАТО Борис Руге на пленарной сессии парламентской ассамблеи альянса, проходившей в Канаде.

Руге подчеркнул, что для приглашения Украины требуется единогласное согласие всех 32 стран-членов НАТО, однако такого решения пока нет.

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Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России.

Он связывал риски возможного членства Киева в альянсе с началом специальной военной операции, отмечая, что прекращение огня на Украине возможно только при согласии «противной стороны» на условия, приемлемые для России, без возможности восстановления ее боеспособности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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