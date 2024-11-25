НАТО не достигло согласия по вопросу членства Украины

В НАТО по-прежнему отсутствует единая позиция по приглашению Украины в блок. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря НАТО Борис Руге на пленарной сессии парламентской ассамблеи альянса, проходившей в Канаде.

Руге подчеркнул, что для приглашения Украины требуется единогласное согласие всех 32 стран-членов НАТО, однако такого решения пока нет.