СМИ: Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор

Путин поручил Минюсту совместно с Генпрокуратурой представить предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы ОДКБ: передовые подразделения из российского состава контингента уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане Белый дом: Вашингтон не будет отвечать «пункт за пунктом» на выдвинутые Москвой предложения по гарантиям безопасности Синоптики: в Москве в четверг будет облачно, возможен кратковременный снегопад, температура воздуха около нуля