СМИ: Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
По данным агентства, главы МИД обсудили предстоящее заседание Совета Россия - НАТО, запланированное на 12 января. Кроме того, Чавушоглу и Лавров поговорили о ситуации в Казахстане, Боснии и Герцеговине и на Кавказе.
Накануне источник сообщил, что Чавушоглу провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 316 / сут.
Умерли
314 тыс.+802 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 949 / сут.
- СМИ: мародеры напали в Алма-Ате на офисы пяти телеканалов
- В Бурятии лавина сошла на сноубордистов
- Радиоактивный Казахстан. В Госдуме указали на экономические и политические риски России из-за волнений в республике
- СМИ: Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор
- В Алма-Ате 12 силовиков погибли во время протестов
- Российские миротворцы отправились в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Видео
- В России выявили 15 316 случаев коронавируса за сутки
- В Белоруссии мужчине дали 1,5 года колонии за оскорбление Лукашенко
- Пытки в российских колониях. Правозащитники требуют ввести «программу защиты свидетелей»
- Во фракции Зеленского призвали возобновить импорт российского газа на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru