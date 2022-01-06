СМИ: Лавров и Чавушоглу провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

МИД: Точная повестка заседания Совета Россия - НАТО не обсуждается

По данным агентства, главы МИД обсудили предстоящее заседание Совета Россия - НАТО, запланированное на 12 января. Кроме того, Чавушоглу и Лавров поговорили о ситуации в Казахстане, Боснии и Герцеговине и на Кавказе.

Накануне источник сообщил, что Чавушоглу провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Телефонный РазговорТурцияМИДСергей Лавров
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