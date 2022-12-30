«Твердая пятерка»: Западные политики получили поздравления от Путина
Байден не дождался поздравлений из Кремля, а вот Берлускони, Шредер и лидеры Сербии, Венгрии и Турции - наоборот.
В последний рабочий день 2022 года внимание мировых СМИ приковано к поздравлениям Владимира Путина.
Президент России не стал поздравлять с Новым Годом и Рождеством лидеров США, Франции, Германии и других недружественных стран.
На этом фоне весточки от Путина получили пять европейских политиков: президенты Сербии и Турции, премьер Венгрии, а также и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и экс-канцлер Германии Герхард Шредер.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил 30 декабря, что Путин не будет поздравлять президента США Джо Байдена и других лидеров недружественных стран.
«Нет, не будет», - сказал Песков журналиста, отвечая на вопрос, будет ли российский президент поздравлять с праздниками Байдена, президента Франции Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца.
Песков пояснил, что лидеры этих и других недружественных стран сами не поздравили Путина.
«Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений, мы сейчас фактически не имеем с ними контактов и, учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», - сказал пресс-секретарь президента РФ.
При этом в пятницу на сайте Кремля появилось сообщение с перечислением праздничных обращений Путина.
Поздравления в адрес лидеров Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Казахстана не вызвали удивления. В числе глав государств дальнего зарубежья, которых поздравил Путин, оказались президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидеры Китая, Бразилии, Индии, Сирии, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Вьетнама.
Поздравляя с Новым годом президента Сербии Александра Вучича, российский лидер отметил укрепление стратегического партнерства «на благо братских народов».
В поздравлении премьеру Венгрии Виктору Орбану Путин указал, что «несмотря на непростую международную обстановку, отношения между странами сохранили позитивную динамику».
В числе бывших лидеров, которых поздравил Путин, оказались его друг Сильвио Берлускони, возглавляющий партию «Вперед, Италия», а также бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом СМИ обращают внимание, что Владимир Владимирович не поздравил Ангелу Меркель, которой он дарил цветы в августе 2021 года во время последней встречи с фрау в должности канцлера ФРГ.
В октябре в Европе активно обсуждали тему подарка Путина Берлускони на День рождения. Итальянские СМИ утверждали, что президент РФ якобы подарил экс-премьеру Италии ящик водки.
«Я восстановил отношения с Путиным. Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного», - сказал тогда Берлускони.
Он также заявил, что президент России назвал его «первым из пяти своих настоящих друзей».
Между тем, Шредер в августе отказался извиняться за дружбу с Путиным.
«Неужели я должен перепрыгивать через каждую палку, которую мне подставляют? Я не такой. Я принял решения, и я поддерживаю их, и я ясно дал понять: может быть, я смогу быть полезен ещё раз», — сказал он, пояснив, что осуждает действия России на Украине, но не намерен прекращать контакты с Путиным.
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