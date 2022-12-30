«Твердая пятерка»: Западные политики получили поздравления от Путина

На этом фоне весточки от Путина получили пять европейских политиков: президенты Сербии и Турции, премьер Венгрии, а также и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил 30 декабря, что Путин не будет поздравлять президента США Джо Байдена и других лидеров недружественных стран.

«Нет, не будет», - сказал Песков журналиста, отвечая на вопрос, будет ли российский президент поздравлять с праздниками Байдена, президента Франции Эмманюэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца.

Песков пояснил, что лидеры этих и других недружественных стран сами не поздравили Путина.

«Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений, мы сейчас фактически не имеем с ними контактов и, учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

При этом в пятницу на сайте Кремля появилось сообщение с перечислением праздничных обращений Путина.

Поздравления в адрес лидеров Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Казахстана не вызвали удивления. В числе глав государств дальнего зарубежья, которых поздравил Путин, оказались президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидеры Китая, Бразилии, Индии, Сирии, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Вьетнама.

Поздравляя с Новым годом президента Сербии Александра Вучича, российский лидер отметил укрепление стратегического партнерства «на благо братских народов».

В поздравлении премьеру Венгрии Виктору Орбану Путин указал, что «несмотря на непростую международную обстановку, отношения между странами сохранили позитивную динамику».

В числе бывших лидеров, которых поздравил Путин, оказались его друг Сильвио Берлускони, возглавляющий партию «Вперед, Италия», а также бывший канцлер Германии Герхард Шредер. При этом СМИ обращают внимание, что Владимир Владимирович не поздравил Ангелу Меркель, которой он дарил цветы в августе 2021 года во время последней встречи с фрау в должности канцлера ФРГ.

В октябре в Европе активно обсуждали тему подарка Путина Берлускони на День рождения. Итальянские СМИ утверждали, что президент РФ якобы подарил экс-премьеру Италии ящик водки.

«Я восстановил отношения с Путиным. Он прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками "Ламбруско" и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного», - сказал тогда Берлускони.