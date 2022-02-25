Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Также в разговоре лидеры двух стран обсудили эскалацию ситуации на Украине. Отмечается, что Си Цзиньпин выступил за урегулирование вопросов между Россией и Украиной путем переговоров.

Ранее политолог Глеб Павловский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российский лидер Владимир Путин не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нейтральном статусе Украины. По его словам, учитывая российскую военную операцию такие разговоры уже запоздали.

