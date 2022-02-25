Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной
Президент России Владимир Путин 25 февраля во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о готовности провести переговоры с Украиной на высоком уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.
Также в разговоре лидеры двух стран обсудили эскалацию ситуации на Украине. Отмечается, что Си Цзиньпин выступил за урегулирование вопросов между Россией и Украиной путем переговоров.
Ранее политолог Глеб Павловский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российский лидер Владимир Путин не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нейтральном статусе Украины. По его словам, учитывая российскую военную операцию такие разговоры уже запоздали.
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