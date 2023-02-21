Путин: Россия получила прямой отказ на призыв предоставить гарантии безопасности

«Послание – это всегда громкая новость, послание – это всегда одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года», - так ранее охарактеризовал предстоящее мероприятие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года.



