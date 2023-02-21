Путин: Россия получила прямой отказ на призыв предоставить гарантии безопасности

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия выступила инициатором переговоров с Западом, но получила прямой отказ.

«Мы получили отказ по всем принципиальным позициям. Стало ясно, что отмашка на реализацию агрессии дана. Угроза нарастала с каждым днем. К февралю 2022 года все было готово для очередной карательной акции Киева на Донбассе», - отметил глава государства.

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«Послание – это всегда громкая новость, послание – это всегда одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года», - так ранее охарактеризовал предстоящее мероприятие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года.


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ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин
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