«Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году», — отметил глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер напомнил, что Запад спровоцировал вооруженный переворот на Украине, в результате чего Москва оказалась вынуждена защищать жителей Крыма, а затем – территории Донбасса.

Ранее посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил ТАСС, что Великобритания не откажется от своих намерений поставить украинской армии боеприпасы с обедненным ураном.