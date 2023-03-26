Путин: Запад пересекает красные и бордовые с поставками оружия Киеву

Западные страны пересекают красные и даже бордовые линии, поставляя оружие Украине, заявил президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1».

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«Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году», — отметил глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер напомнил, что Запад спровоцировал вооруженный переворот на Украине, в результате чего Москва оказалась вынуждена защищать жителей Крыма, а затем – территории Донбасса.

Ранее посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил ТАСС, что Великобритания не откажется от своих намерений поставить украинской армии боеприпасы с обедненным ураном.

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ФОТО: РИА Новости
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