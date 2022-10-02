Путин внес в Госдуму законопроекты о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья в РФ
Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы проекты федерального конституционного закона, который предусматривает принятия в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству.
«Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму Президентом Российской Федерации», - отмечают в пресс-службе.
В соответствии с законопроектом, в России появятся две новые республики и две новых области. Все четыре субъекта будут включены в часть 1 статьи 65 Конституции РФ, в которой указаны территории России.
По словам председателя комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, нижняя палата Федерального собрания Российской Федерации рассмотрит законопроекты 3 октября, верхняя - 4 октября.
Ранее Конституционный суд России раскрыл подробности присоединения к РФ Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса. Запорожская и Херсонская области вошли в состав России отдельными субъектами, ЛНР и ДНР также сохранят свой республиканский статус, говорится в постановлении о признании договора, соответствующим Конституции России, опубликованном на сайте Конституционного суда РФ в воскресенье, 2 октября.
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