Путин внес в Госдуму законопроекты о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья в РФ

«Четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму Президентом Российской Федерации», - отмечают в пресс-службе.

В соответствии с законопроектом, в России появятся две новые республики и две новых области. Все четыре субъекта будут включены в часть 1 статьи 65 Конституции РФ, в которой указаны территории России.

По словам председателя комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, нижняя палата Федерального собрания Российской Федерации рассмотрит законопроекты 3 октября, верхняя - 4 октября.

Ранее Конституционный суд России раскрыл подробности присоединения к РФ Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса. Запорожская и Херсонская области вошли в состав России отдельными субъектами, ЛНР и ДНР также сохранят свой республиканский статус, говорится в постановлении о признании договора, соответствующим Конституции России, опубликованном на сайте Конституционного суда РФ в воскресенье, 2 октября.

