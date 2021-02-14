Путин: Россия справилась с коронавирусом лучше других стран
Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что сначала был расчет на то, что Россия ничего не сможет сделать с пандемией коронавируса, «исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак», но РФ справилась лучше других стран, сообщил глава государства на встрече с редакторами российских СМИ в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, самый объективный показатель - количество заболевших на сто тысяч населения. «Мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах. Там вообще просто развал такой», - отметил президент РФ.
В России уменьшилось число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 и составило 14 861. Общее количество заболевших - 4 057 698. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru