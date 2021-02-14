Путин: Россия справилась с коронавирусом лучше других стран

По его словам, самый объективный показатель - количество заболевших на сто тысяч населения. «Мобилизация всей системы здравоохранения, мобилизация промышленности оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах. Там вообще просто развал такой», - отметил президент РФ.

В России уменьшилось число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 и составило 14 861. Общее количество заболевших - 4 057 698. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

