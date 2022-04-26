Путин рассказал Эрдогану о ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о ситуации на Украине и ходе переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля.

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Отвечая на вопрос турецкого лидера об обстановке в Мариуполе он отметил, что город был освобождён и боевые действия там не ведутся.

Российский лидер отметил, что Киеву следует приказать заблокированным на территории завода «Азовсталь» украинским военнослужащим и боевикам сложить оружие.

«Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», - добавили в пресс-службе.

Также лидеры рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений, выразили удовлетворение ростом торгово-экономического сотрудничества, условились о продолжении регулярного диалога.

Ранее Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что украинские власти не позволяют заблокированным на «Азовстали» покинуть предприятие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПереговорыРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
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