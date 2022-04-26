Путин рассказал Эрдогану о ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о ситуации на Украине и ходе переговоров российских и украинских представителей, сообщает пресс-служба Кремля.
Отвечая на вопрос турецкого лидера об обстановке в Мариуполе он отметил, что город был освобождён и боевые действия там не ведутся.
Российский лидер отметил, что Киеву следует приказать заблокированным на территории завода «Азовсталь» украинским военнослужащим и боевикам сложить оружие.
«Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», - добавили в пресс-службе.
Также лидеры рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений, выразили удовлетворение ростом торгово-экономического сотрудничества, условились о продолжении регулярного диалога.
Ранее Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что украинские власти не позволяют заблокированным на «Азовстали» покинуть предприятие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 107 / сут.
Умерли
375 тыс.+176 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 899 / сут.
- Путин рассказал Эрдогану о ситуации на Украине
- Патрушев не исключил распада Украины на несколько стран
- Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года
- Zara назвала дату открытия магазинов в России
- Семьям погибших в ульяновском детсаду выплатят по миллиону рублей
- Патрушев назвал цели спецоперации РФ на Украине
- ЦБ понизил курс доллара до 72,71 рубля
- Санду назвала взрывы в Приднестровье «результатом внутреннего противостояния»
- Президент Хорватии выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
- Захарова усомнилась в наличии интеллекта у руководства Минобороны Британии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru