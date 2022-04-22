Путин заявил, что Киев не позволяет находящимся на «Азовстали» боевикам сдаться
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что украинские власти не позволяют заблокированным на «Азовстали» покинуть предприятие, сообщает пресс-служба Кремля.
По его словам, всем сложившим оружие, как военнослужащим ВСУ, так и боевикам, и иностранным наёмникам, «гарантируется жизнь и достойное обращение, а также квалифицированная медпомощь».
«Но киевский режим не позволяет им воспользоваться этой возможностью», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров, в ходе которых Киев «проявляет непоследовательность и не готов искать взаимоприемлемые решения».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 001 / сут.
Умерли
375 тыс.+195 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+13 480 / сут.
- Нидерланды намерены к концу года отказаться от российского угля, газа и нефти
- Максим Галкин переведёт часть гонораров за концерты в помощь украинским беженцам
- В Госдуме не исключили воссоздание Крымского федерального округа
- Мединский подтвердил проведение нескольких разговоров с главой делегации Украины
- Финляндия объявила об ограничении импорта электроэнергии из РФ
- Путин заявил, что Киев не позволяет находящимся на «Азовстали» боевикам сдаться
- Лавров заявил, что Россия не потерпит ультиматумов от Украины
- Житель ЛНР попросил у Кадырова чеченский флаг
- Борис Джонсон не исключил победу России на Украине
- В России заблокировали сайт видеоигры «S.T.A.L.K.E.R. 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru