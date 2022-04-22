Путин заявил, что Киев не позволяет находящимся на «Азовстали» боевикам сдаться

По его словам, всем сложившим оружие, как военнослужащим ВСУ, так и боевикам, и иностранным наёмникам, «гарантируется жизнь и достойное обращение, а также квалифицированная медпомощь».

«Но киевский режим не позволяет им воспользоваться этой возможностью», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров, в ходе которых Киев «проявляет непоследовательность и не готов искать взаимоприемлемые решения».