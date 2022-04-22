Путин заявил, что Киев не позволяет находящимся на «Азовстали» боевикам сдаться

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что украинские власти не позволяют заблокированным на «Азовстали» покинуть предприятие, сообщает пресс-служба Кремля.

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По его словам, всем сложившим оружие, как военнослужащим ВСУ, так и боевикам, и иностранным наёмникам, «гарантируется жизнь и достойное обращение, а также квалифицированная медпомощь».

«Но киевский режим не позволяет им воспользоваться этой возможностью», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров, в ходе которых Киев «проявляет непоследовательность и не готов искать взаимоприемлемые решения».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФМариупольЕвросоюзВладимир Путин
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