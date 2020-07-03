В Кремле отказались учитывать зарубежную критику поправок к Конституции

По словам представителя Кремля, Россия сохранит приверженность основам и духу международного права, но будет привержена, в первую очередь, собственному суверенитету, передаёт РИА ФАН.

Ранее в Евросоюзе раскритиковали поправку к Конституции, устанавливающую приоритет внутреннего российского законодательства над международным. Во внешнеполитической службе ЕС также заявили о возможном давлении и принуждении избирателей к голосованию.

ЦИК России не выявил серьёзных нарушений в ходе голосования. Изменения в Конституции поддержали 77,92% голосовавших.