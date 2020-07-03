В Кремле отказались учитывать зарубежную критику поправок к Конституции

Кремль знаком с критикой из-за рубежа относительно голосования по поправкам в Конституцию РФ, но не намерен принимать её во внимание. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, Россия сохранит приверженность основам и духу международного права, но будет привержена, в первую очередь, собственному суверенитету, передаёт РИА ФАН.

Ранее в Евросоюзе раскритиковали поправку к Конституции, устанавливающую приоритет внутреннего российского законодательства над международным. Во внешнеполитической службе ЕС также заявили о возможном давлении и принуждении избирателей к голосованию.

ЦИК России не выявил серьёзных нарушений в ходе голосования. Изменения в Конституции поддержали 77,92% голосовавших.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвросоюзКремльКонституция РФГолосование
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