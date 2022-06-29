Путин вновь заявил, что операция на Украине идет по плану
Военная спецоперация на территории Украины идет по плану. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что доверяет профессионалом по вопросу продвижения операции. По словам Путина, российские власти в первую очередь думают о сохранении жизни своих военных в ходе боевых действий.
Также Путин вновь заявил, что Россия не атакует гражданские объекты.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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