Путин пообещал поддержку Додону

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва не перестанет поддерживать президента Молдавии Игоря Додона. Об этом президент РФ рассказал в интервью телеканалу «Мир».

«Безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнёров по коалиции с тем, чтобы они избавились от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть», — цитирует главу российского государства RT.

Владимир Путин добавил, что не считает политический кризис в Молдавии «уникальным», отмечает РЕН ТВ.