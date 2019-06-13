Путин пообещал поддержку Додону
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва не перестанет поддерживать президента Молдавии Игоря Додона. Об этом президент РФ рассказал в интервью телеканалу «Мир».
«Безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнёров по коалиции с тем, чтобы они избавились от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть», — цитирует главу российского государства RT.
Владимир Путин добавил, что не считает политический кризис в Молдавии «уникальным», отмечает РЕН ТВ.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил об отмене указа о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Такое решение он принял по итогам консультаций с парламентскими фракциями.
Между тем, лидер Демпартии, бизнесмен Владимир Плахотнюк передал российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку предложения по изменению внешнеполитического курса Кишинева с антироссийского на промосковский, сообщил «Коммерсант». Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предположил в эфире НСН, что инициатива Плахотнюка могла оказаться простым фейком.
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