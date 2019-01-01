«Неизбежно». Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности восстановления отношений России и Украины.

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — сказал российский лидер в интервью телеканалу «Мир».

Путин также выразил надежду на то, что новое руководство Украины «сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между двумя странами, и в направлении решения внутренних проблем», сообщает Ura.ru.