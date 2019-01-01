«Неизбежно». Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности восстановления отношений России и Украины.
«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — сказал российский лидер в интервью телеканалу «Мир».
Путин также выразил надежду на то, что новое руководство Украины «сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между двумя странами, и в направлении решения внутренних проблем», сообщает Ura.ru.
Российский лидер также понадеялся, что новая украинская власть не станет использовать русофобские идеи для оправдания внутренних проблем в стране, передает RT.
Напомним, что в ходе Петербургского международного экономического форума президент России заявил, что хотел бы лично познакомиться с недавно пришедшим к власти на Украине Владимиром Зеленским.
Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН оценили шансы нового главы Украины наладить отношения с Крымом и остальной Россией.
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