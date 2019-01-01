Путин и Помпео «ощупали» отношения РФ и США за три точки

Госсекретарь США Майк Помпео назвал три точки сближения России и США. Первая – это борьба с терроризмом, где страны взаимно обеспечивают безопасность друг друга.

«Когда я был директором ЦРУ, мы совместно боролись с терроризмом по всему миру, обмениваясь информацией о террористических угрозах. Я точно знаю, что мы обеспечивали безопасность Америки благодаря информации, которую нам предоставляли русские, и я знаю, что мы спасали русским жизни, также предоставляя им информацию с нашей стороны», — заявил госсекретарь.

Вторая позиция – это Афганистан. По словам американского политика, «Россия находится очень близко к Афганистану и ощущает террористическую угрозу, которая может исходить из этого региона, так же как и Соединенные Штаты». По мнению Помпео, обе страны могут сократить там насилие.

Другой пример такого сотрудничества — Северная Корея. Глава Госдепа напомнил, что Россия и КНДР имеют общую границу. Вследствие этого «Россия заинтересована, чтобы радиоактивные материалы не распространялись в регионе», - уверен Помпео.

Сегодня Майк Помпео дал больше интервью Fox News Radio. Он в очередной раз назвал их успешными. Аналогичную оценку встрече дал и помощник российского президента Юрий Ушаков.