Путин и Помпео «ощупали» отношения РФ и США за три точки
Российские политологи в беседе с НСН признались, что не разделяют оптимизма Помпео по поводу переговоров с Путиным.
Госсекретарь США Майк Помпео назвал три точки сближения России и США. Первая – это борьба с терроризмом, где страны взаимно обеспечивают безопасность друг друга.
«Когда я был директором ЦРУ, мы совместно боролись с терроризмом по всему миру, обмениваясь информацией о террористических угрозах. Я точно знаю, что мы обеспечивали безопасность Америки благодаря информации, которую нам предоставляли русские, и я знаю, что мы спасали русским жизни, также предоставляя им информацию с нашей стороны», — заявил госсекретарь.
Вторая позиция – это Афганистан. По словам американского политика, «Россия находится очень близко к Афганистану и ощущает террористическую угрозу, которая может исходить из этого региона, так же как и Соединенные Штаты». По мнению Помпео, обе страны могут сократить там насилие.
Другой пример такого сотрудничества — Северная Корея. Глава Госдепа напомнил, что Россия и КНДР имеют общую границу. Вследствие этого «Россия заинтересована, чтобы радиоактивные материалы не распространялись в регионе», - уверен Помпео.
Сегодня Майк Помпео дал больше интервью Fox News Radio. Он в очередной раз назвал их успешными. Аналогичную оценку встрече дал и помощник российского президента Юрий Ушаков.
В беседе с НСН политолог Алексей Мухин заявил, что придерживается иного мнения.
«Здесь я не разделю оптимизм Юрия Ушакова. Да, действительно, диалог восстановлен. Но является ли он предметным – большой вопрос. Судя по всему, речь идет лишь о взаимном «ощупывании», как говорят сейчас российские эксперты. Приведет ли это «ощупывание» к серьезным и продуктивным совместным проектам, и уведет ли оно отношения Москва и Вашингтона от взаимной устной конфронтации - тоже большой вопрос», - отметил Алексей Мухин в беседе с НСН.
Чуть менее критично к итогам этой встречи отнесся директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Он в эфире НСН заявил, что встреча прошла в позитивном ключе, однако прорывных решений принято не было, а значит, кардинально нового развития курса отношений между России и США ожидать пока не приходится.
«В целом могу сказать, что встреча изменила атмосферу, очень она гнетущая была… Приехал, к слову, Помпею, а не Джон Болтон. В прошлый свой визит он заявлял, что не привез нам оливковую ветвь мира, сейчас, видимо, Трамп поменял инструкции. Помпео озвучил, что хочет наладить отношения с Россией…. В целом, все неплохо, но многого ждать не нужно», - отметил эксперт.
Глава российского МИДа Сергей Лавров, говоря об атмосфере встречи, заявил, что вежливость в общении не означает готовность российской стороны идти на уступки, противоречащие национальным интересам России.
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