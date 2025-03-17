Пушков: «Исчезнувшая» помощь США Украине могла осесть в Монако
17 марта 202502:33
Денежная помощь Киеву со стороны США, которая «исчезла» и не дошла до Украины, могла осесть в Монако, сообщает RT со ссылкой на заявление российского сенатора Алексея Пушкова.
По его словам, «крошечная часть обнаружена в Монако, где курсируют эшелоны супердорогих авто с украинскими номерами». Парламентарий опубликовал снимок элитных машин с украинскими номерами на парковке в Монако.
Ранее Канада направила Украине доходы от замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru