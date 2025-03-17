Пушков: «Исчезнувшая» помощь США Украине могла осесть в Монако

Денежная помощь Киеву со стороны США, которая «исчезла» и не дошла до Украины, могла осесть в Монако, сообщает RT со ссылкой на заявление российского сенатора Алексея Пушкова.

По его словам, «крошечная часть обнаружена в Монако, где курсируют эшелоны супердорогих авто с украинскими номерами». Парламентарий опубликовал снимок элитных машин с украинскими номерами на парковке в Монако.

Ранее Канада направила Украине доходы от замороженных российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

