Шойгу назвал угрозой миру слова Макрона о «ядерном зонтике» для Европы
Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о защите европейских союзников французским «ядерным зонтиком» представляют угрозу миру, и Россия относится к ним серьезно. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По его мнению, «уже сам факт бряцания оружием со стороны лидера ядерной державы несет прямую угрозу всему мировому сообществу».
Вместе с тем секретарь Совбеза считает, что заявление Макрона «не более чем попытка подчеркнуть свою значимость», передает РИА Новости.
В начале марта Макрон в своем обращении к нации назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Политик заявил, что продолжит наращивание военного бюджета, а также предложил начать обсуждения об использовании французского ядерного оружия для защиты Евросоюза.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Макрона оторванными от жизни и противоречат озвученному им ранее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru