Шойгу назвал угрозой миру слова Макрона о «ядерном зонтике» для Европы

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о защите европейских союзников французским «ядерным зонтиком» представляют угрозу миру, и Россия относится к ним серьезно. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По его мнению, «уже сам факт бряцания оружием со стороны лидера ядерной державы несет прямую угрозу всему мировому сообществу».

В Госдуме ответили на слова Макрона о российской угрозе

Вместе с тем секретарь Совбеза считает, что заявление Макрона «не более чем попытка подчеркнуть свою значимость», передает РИА Новости.

В начале марта Макрон в своем обращении к нации назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Политик заявил, что продолжит наращивание военного бюджета, а также предложил начать обсуждения об использовании французского ядерного оружия для защиты Евросоюза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Макрона оторванными от жизни и противоречат озвученному им ранее.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Ядерное ОружиеФранцияСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры