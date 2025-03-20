Шойгу назвал угрозой миру слова Макрона о «ядерном зонтике» для Европы

Вместе с тем секретарь Совбеза считает, что заявление Макрона «не более чем попытка подчеркнуть свою значимость», передает РИА Новости.

В начале марта Макрон в своем обращении к нации назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Политик заявил, что продолжит наращивание военного бюджета, а также предложил начать обсуждения об использовании французского ядерного оружия для защиты Евросоюза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Макрона оторванными от жизни и противоречат озвученному им ранее.



