Пушилин заявил, что Соледар близок к освобождению

Город Соледар в Донецкой народной республике может вскоре быть полностью освобожден. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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«Сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару — наверное, в большей части, потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению. Дается это очень большой ценой. Сейчас бои уже сместились в западную часть», — цитирует политика РИА Новости.

По словам Пушилина, это единственное направление, через которое ВСУ еще могут отступать, «спасать остатки своих подразделений».

Накануне официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские военнослужащие массово отступают из Соледара, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин
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