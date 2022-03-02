Нефть Brent стала дороже $112 за баррель впервые с июля 2014 года

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE приблизилась к 113 долларам за баррель. Последний раз фьючерсы торговались выше отметки $112 за бочку 21 июля 2014 года. Нефть прибавляет в цене более 5%. Марка лёгкой WTI на Нью-Йоркской товарной бирже превысила $111,05 за баррель.

Повышенный спрос на нефть обусловлен продолжающимся геополитическим кризисом вокруг Украины. Причём цены продолжают подбираться к новым семилетним максимумам, несмотря на решение ряда стран раскупорить резервы для реализации на рынке.

На сегодня намечено заседание крупнейших производителей нефти ОПЕК+ с участием России. Участники встречи обсудят размер квоты по добыче на следующий месяц. ОПЕК+ с августа 2021 года плавно ослабляет ограничения на добычу, которые были приняты после обвала спроса в 2020 году.

