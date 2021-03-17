Псаки не стала комментировать слова Байдена о Путине

Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент США также напомнил, что американская разведка считает Россию виновной во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, и подчеркнул, что Путин "ответит" за это.

Псаки заявила, что ей "нечего добавить" к словам американского президента. Она не стала уточнять, являлись ли слова Байдена "метафорой". Пресс-секретарь отметила, что Байден предупреждал о то, что не намерен "сдерживаться" в отношениях с РФ.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал слова Байдена "истерикой от бессилия". По его словам, президент США оскорбил всех граждан РФ.

