Псаки не стала комментировать слова Байдена о Путине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не объяснила, что имел в виду президент США Джо Байден, называя российского лидера Владимира Путина "убийцей". Об этом сообщает РИА Новости.

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Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент США также напомнил, что американская разведка считает Россию виновной во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, и подчеркнул, что Путин "ответит" за это.

Псаки заявила, что ей "нечего добавить" к словам американского президента. Она не стала уточнять, являлись ли слова Байдена "метафорой". Пресс-секретарь отметила, что Байден предупреждал о то, что не намерен "сдерживаться" в отношениях с РФ.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал слова Байдена "истерикой от бессилия". По его словам, президент США оскорбил всех граждан РФ.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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