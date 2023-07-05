Медведев с иронией отреагировал на обнаружение кокаина в Белом доме
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал обнаружение кокаина в резиденции президента США.
Он предположил, что запрещенное вещество предназначалось для поставки на Украину. Запись опубликована в англоязычном аккаунте политика в Twitter (заблокирован в РФ).
«Видимо, вместо [истребителей] F-16 киевскому дитятке приготовили успокоительное», - написал Медведев.
По информации телеканала CBS, белый порошок обнаружили в кладовом помещении Белого дома. Секретная служба США начала расследование, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru