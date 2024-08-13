«Пропитан идеологией»: В Германии оценили Авакова в качестве замены Зеленскому
Помимо экс-главы МВД Украины Авакова, на замену Зеленскому можно выделить и экс-главкома ВСУ Залужного, который сейчас очень популярен на Украине, заявил НСН Александр Рар.
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков - подходящая кандидатура на замену президенту Украины Владимиру Зеленскому с точки зрения Запада, так как он имеет большой управленческий опыт и пользуется авторитетом. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.
В американской элите растет недовольство Зеленским, США подбирают ему замену, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России. Так, Вашингтон ищет замену украинскому лидеру на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников, отмечает ведомство. В качестве подходящего варианта сейчас рассматривается бывший глава МВД Украины Арсен Аваков (внесен в России в реестр террористов и экстремистов). Рар отметил, что Аваков очень вероятная и подходящая Западу кандидатура на эту роль.
«Мне кажется, что пока Зеленский устраивает и американцев, и англичан, и немцев, и европейцев. Но мы не знаем, что на самом деле там за кулисами. Может быть, он и правда пытается выйти из-под их контроля и пытается их разыгрывать. Не исключаю, что в недрах каких-то властных структур смотрят и думают, кто мог бы Зеленского заменить. В связи с этим Аваков абсолютно логичный кандидат. Это украинский силовик, достаточно долго у власти, абсолютно впитавший в себя идеологию Западной Украины. Можно сказать, что пользуется доверием Европы и доказал свою организованность и административные возможности, начиная с 2014 года. Также среди тех, кто мог бы заменить Зеленского, я бы обязательно выделил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас посол в Англии. Он достаточно популярен на Украине. Такие фигуры имеют все шансы возглавить на Украине какие-то партии и движения и получить поддержку Запада», - поделился собеседник НСН.
При этом политолог подчеркнул, что Зеленский удобен Западу тем образом мученика, который он себе создал.
«Я думаю, Зеленскому простили, то, что он отменяет все эти партии и выборы и руководит страной узким составом людей. Никто его за это не критикует. Зеленский прекрасный актер, он понял, как играть в информационном пространстве. Он смог войти в роль жертвы. Для Запада такой человек идеален. Он скорее стал иконой, нежели дееспособным политиком. При этом, конечно, он многих людей начал раздражать, многие ужасаются его нежеланием искать пути дипломатического решения конфликта», - подытожил Рар.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил в беседе с НСН, что наряду с экс-министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым заменить Владимира Зеленского может шоумен Сергей Притула, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
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