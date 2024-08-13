«Пропитан идеологией»: В Германии оценили Авакова в качестве замены Зеленскому

«Мне кажется, что пока Зеленский устраивает и американцев, и англичан, и немцев, и европейцев. Но мы не знаем, что на самом деле там за кулисами. Может быть, он и правда пытается выйти из-под их контроля и пытается их разыгрывать. Не исключаю, что в недрах каких-то властных структур смотрят и думают, кто мог бы Зеленского заменить. В связи с этим Аваков абсолютно логичный кандидат. Это украинский силовик, достаточно долго у власти, абсолютно впитавший в себя идеологию Западной Украины. Можно сказать, что пользуется доверием Европы и доказал свою организованность и административные возможности, начиная с 2014 года. Также среди тех, кто мог бы заменить Зеленского, я бы обязательно выделил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас посол в Англии. Он достаточно популярен на Украине. Такие фигуры имеют все шансы возглавить на Украине какие-то партии и движения и получить поддержку Запада», - поделился собеседник НСН.

При этом политолог подчеркнул, что Зеленский удобен Западу тем образом мученика, который он себе создал.