Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с режимом Гитлера

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 18 января заявил, что на Украине сейчас происходит государственный террор, сравнимый со временами гитлеровской оккупации.

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«Какая-то машина времени переносит нас в самые страшные годы гитлеровской оккупации», - сказал Нарышкин на круглом столе в рамках выставки «Нарушения прав человека на Украине (2017–2020)».

По его словам, «те, кто отдают приказы убивать», вдохновляются образом Украины, выступающей против России. Нарышкин отметил, что эти люди превращают Россию в антиукраинское государство. Директор СВР подчеркнул, что Россия заинтересована в добрососедстве с Украиной.

Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что украинские военные получили приказ вести «провокационный огонь» в Донбассе, а стоит за этим Вашингтон.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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