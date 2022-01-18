Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с режимом Гитлера
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 18 января заявил, что на Украине сейчас происходит государственный террор, сравнимый со временами гитлеровской оккупации.
«Какая-то машина времени переносит нас в самые страшные годы гитлеровской оккупации», - сказал Нарышкин на круглом столе в рамках выставки «Нарушения прав человека на Украине (2017–2020)».
По его словам, «те, кто отдают приказы убивать», вдохновляются образом Украины, выступающей против России. Нарышкин отметил, что эти люди превращают Россию в антиукраинское государство. Директор СВР подчеркнул, что Россия заинтересована в добрососедстве с Украиной.
Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что украинские военные получили приказ вести «провокационный огонь» в Донбассе, а стоит за этим Вашингтон.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- В МГУ спрогнозировали сроки перехода COVID-19 в легкую форму
- В Госдуме заявили о ненужности баз на Кубе благодаря «Циркону»
- Лавров: Москва хотела бы более конструктивных отношений с Берлином
- ФАС согласовала стоимость российского противоопухолевого лекарства «Кабатэкс»
- СМИ: Британия предоставила Украине три самолета с вооружением
- В Брянске пойдет по суд гравврач больницы, где погибли пациенты из-за поломки ИВЛ
- В «Роснефти» предложили реформировать энергорынок России
- В МИД Украины заявили, что не получали от России информации об эвакуации дипломатов
- Компания Meta оспорила оборотный штраф почти на 2 млрд рублей
- Госдума восьмого созыва открыла весеннюю сессию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru