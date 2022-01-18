Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с режимом Гитлера

«Какая-то машина времени переносит нас в самые страшные годы гитлеровской оккупации», - сказал Нарышкин на круглом столе в рамках выставки «Нарушения прав человека на Украине (2017–2020)».

По его словам, «те, кто отдают приказы убивать», вдохновляются образом Украины, выступающей против России. Нарышкин отметил, что эти люди превращают Россию в антиукраинское государство. Директор СВР подчеркнул, что Россия заинтересована в добрососедстве с Украиной.

Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что украинские военные получили приказ вести «провокационный огонь» в Донбассе, а стоит за этим Вашингтон.

