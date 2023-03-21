Пригожин поздравил подразделения «Ахмат» с важным продвижением в зоне СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об успехах спецназа «Ахмат» в зоне проведения спецоперации. Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.

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По словам Пригожина, 21 марта подразделения «Ахмат» при поддержке 2-го армейского корпуса продвинулись на одном из важных направлений.

«Я поздравляю ребят, так держать», - сказал основатель «Вагнера».

Предприниматель 20 марта обратился к главе Минобороны Сергею Шойгу за поддержкой в районе города Артемовск (Бахмут). По словам Пригожина, в ближайшее время ВСУ планируют начать наступление и попытаться отрезать ЧВК «Вагнер» от основных сил российской армии, передает НСН.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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