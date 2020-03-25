Президент Чехии планирует прибыть в Москву на парад Победы

Чешский президент Милош Земан намерен посетить Москву 9 мая для празднования парада Победы, если мероприятие не отменят на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил глава администрации Пражского града Вратислав Млынарж, сообщает ТАСС.

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По словам Млынаржа, Земан примет участие в параде, если организаторы его не отменят.

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал вопрос об отмене парада 9 мая уже поднимался, однако окончательное решение еще не принято. По словам Пескова, все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Ранее на прошлой неделе сообщалось, что на празднование Дня Победы 9 мая в Москву прибудет американская делегация во главе с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.



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Фото: РИА Новости
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