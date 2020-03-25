В Кремле назвали условия отмены парада 9 мая из-за коронавируса
Проведение парада в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет зависеть от динамики развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. С таким комментарием выступил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, вопрос отмены парада стоит на повестке дня, однако окончательное решение еще не принято. Исходя из этого, подготовка к праздничному мероприятию пока не прекращена, передает RT.
Песков также не исключил, что парад будет проведён в изменённом формате, не уточнив детали. Он подчеркнул необходимость проявить гибкость в этом вопросе, чтобы отдать должное памяти героизму народа, и, в то же время, не подвергать опасности здоровье людей.
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