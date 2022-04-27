Президент Болгарии Радев выступил против поставок вооружений на Украину
Президент Болгарии Румен Радев в среду заявил, что он категорически против предоставления военной помощи Украине, сообщает ТАСС.
По его словам, предоставление оружия Киеву означает вовлечение Софии в этот конфликт.
«К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика, призывы к победе. Но необходимо понять, что значит слово "победа", если оно означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то я не думаю, что наши страны должны двигаться в этом направлении», - отметил Радев.
Болгарский президент также подчеркнул, что его страна должна быть частью усилий по установлению мира и прекращению конфликта.
«Продление конфликта будет пагубным во многих отношениях», - предупредил глава Болгарии.
Он также высказал сомнение в необходимости посещения Киева правительственной делегацией во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.
Ранее компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа Болгарии и Польше из-за неоплаты топлива в рублях.
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