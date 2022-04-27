Президент Болгарии Радев выступил против поставок вооружений на Украину

Болгарский президент также подчеркнул, что его страна должна быть частью усилий по установлению мира и прекращению конфликта.

«Продление конфликта будет пагубным во многих отношениях», - предупредил глава Болгарии.

Он также высказал сомнение в необходимости посещения Киева правительственной делегацией во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.

Ранее компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа Болгарии и Польше из-за неоплаты топлива в рублях.

