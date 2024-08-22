Премьер-министр Индии предложил помощь в разрешении конфликта на Украине

Соответствующее заявление Моди сделал в ходе совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Дональдом Туском. Индийский политик подчеркнул, что его страна выступает за дипломатию и диалог и не считает войну способом решения конфликта.

Также премьер-министр Индии предложил вести работу над этим вопросом совместно с дружественными государствами.

Ранее Индия согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

