Премьер-министр Индии предложил помощь в разрешении конфликта на Украине
Глава правительства Индии Нарендра Моди в преддверии своего визита в Киев заявил о готовности страны помочь урегулировать конфликты в Западной Азии и на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.
Соответствующее заявление Моди сделал в ходе совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Дональдом Туском. Индийский политик подчеркнул, что его страна выступает за дипломатию и диалог и не считает войну способом решения конфликта.
Также премьер-министр Индии предложил вести работу над этим вопросом совместно с дружественными государствами.
Ранее Индия согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru