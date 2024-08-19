СМИ: Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским

По данным источников, Зеленскому важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира, однако визит вряд ли приведет к важным заявлениям. Ожидается, что будут заключены несколько соглашений, в том числе в области обороны и агропромышленности.

Bloomberg пишет, что украинская госкомпания «Зоря-Машпроект» обсуждает с Индией совместное производство газовых турбин для военных кораблей, передает «Радиоточка НСН».

