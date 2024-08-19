СМИ: Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским
Индия согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
При этом индийский премьер Нарендра Моди не собирается активно участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта. Это связано с тем, что Индия зависит от дешевых российских энергоресурсов и оружия, поэтому правительство страны избегает критики Москвы.
По данным источников, Зеленскому важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира, однако визит вряд ли приведет к важным заявлениям. Ожидается, что будут заключены несколько соглашений, в том числе в области обороны и агропромышленности.
Bloomberg пишет, что украинская госкомпания «Зоря-Машпроект» обсуждает с Индией совместное производство газовых турбин для военных кораблей, передает «Радиоточка НСН».
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