СМИ: Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским

Индия согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом индийский премьер Нарендра Моди не собирается активно участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта. Это связано с тем, что Индия зависит от дешевых российских энергоресурсов и оружия, поэтому правительство страны избегает критики Москвы.

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По данным источников, Зеленскому важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира, однако визит вряд ли приведет к важным заявлениям. Ожидается, что будут заключены несколько соглашений, в том числе в области обороны и агропромышленности.

Bloomberg пишет, что украинская госкомпания «Зоря-Машпроект» обсуждает с Индией совместное производство газовых турбин для военных кораблей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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