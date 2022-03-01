Представители правящей партии «Нур Отан» в Казахстане проголосовали за ее переименование

В Казахстане делегаты внеочередного съезда правящей партии «Нур Отан» проголосовали за переименование объединения в «Аманат». Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

СМИ нашли имущество в Женеве и офшоры у семьи президента Казахстана Токаева

Ранее председатель нижней палаты парламента Казахстана Ерлан Кошанов предложил переименовать партию «Нур Отан» («Свет Отечества») в «Аманат» («долг», «доверие»). По его словам, скорректировать «природу и название» объединения было необходимо в рамках изменений, происходящих в республике.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравительствоГолосованиеКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры