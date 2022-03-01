Представители правящей партии «Нур Отан» в Казахстане проголосовали за ее переименование
1 марта 202209:10
В Казахстане делегаты внеочередного съезда правящей партии «Нур Отан» проголосовали за переименование объединения в «Аманат». Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Ранее председатель нижней палаты парламента Казахстана Ерлан Кошанов предложил переименовать партию «Нур Отан» («Свет Отечества») в «Аманат» («долг», «доверие»). По его словам, скорректировать «природу и название» объединения было необходимо в рамках изменений, происходящих в республике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru