Правящую партию «Нур Отан» решили переименовать в Казахстане

Представители правящей партии «Нур Отан» в Казахстане обсуждают переименование объединения в «Аманат» (одни из значений слова – «доверие» и «долг»). Соответствующая информация прозвучала на внеочередном съезде, трансляция которого ведется в Казмедиацентре.

С инициативой о переименовании партии выступил председатель нижней палаты парламента Ерлан Кошанов. По его словам, в рамках изменений, происходящих в республике, следует провести и обновление партии, в том числе скорректировав ее «природу и название».

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Нынешнее наименование казахстанской правящей партии «Нур Отан» переводится как «Свет Отечества». При этом приставка «Нур» в названиях организаций и государственных программ республики стала широко применяться в период правления первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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Фото: nurotan.kz
ТЕГИ:ПолитикаПравительствоНазарбаевПарламентКазахстан
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