Правящую партию «Нур Отан» решили переименовать в Казахстане

Представители правящей партии «Нур Отан» в Казахстане обсуждают переименование объединения в «Аманат» (одни из значений слова – «доверие» и «долг»). Соответствующая информация прозвучала на внеочередном съезде, трансляция которого ведется в Казмедиацентре.

С инициативой о переименовании партии выступил председатель нижней палаты парламента Ерлан Кошанов. По его словам, в рамках изменений, происходящих в республике, следует провести и обновление партии, в том числе скорректировав ее «природу и название».