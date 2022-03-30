«Отказ от НАТО». Мединский рассказал о предложениях Украины

По его словам, в документе говорится об отказе Киева от вступления в НАТО и фиксация безблокового статуса страны.

Также имеются положения об отказе от ядерного оружия и другого оружия массового поражения, от размещения иностранных военных баз. При этом военные учения Киев сможет проводить только по согласию государств-гарантов, в том числе России.

«Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения», - отметил Мединский.

Он добавил, что при выполнении Киевом всех указанных в документе обязательств угроза создания на территории Украины натовского плацдарма будет ликвидирована.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии прорывов на переговорах Украины и России в Стамбуле, сообщает RT.