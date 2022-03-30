«Отказ от НАТО». Мединский рассказал о предложениях Украины
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия-24» рассказал о письменных предложениях Украины, которые были переданы России на встрече в Стамбуле.
По его словам, в документе говорится об отказе Киева от вступления в НАТО и фиксация безблокового статуса страны.
Также имеются положения об отказе от ядерного оружия и другого оружия массового поражения, от размещения иностранных военных баз. При этом военные учения Киев сможет проводить только по согласию государств-гарантов, в том числе России.
«Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения», - отметил Мединский.
Он добавил, что при выполнении Киевом всех указанных в документе обязательств угроза создания на территории Украины натовского плацдарма будет ликвидирована.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии прорывов на переговорах Украины и России в Стамбуле, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Посольство США в РФ приостановило обработку заявок на визы
- Путин обсудил с премьером Италии оплату за газ
- У Брюса Уиллиса диагностировали афазию
- В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии
- Байден и Зеленский разговаривали около часа
- Президент Южной Осетии выразил желание республики войти в состав РФ
- Словакия потребовала сократить персонал посольства России
- «Позитивное продвижение». Лавров прокомментировал переговоры с Украиной в Стамбуле
- Путин посмертно наградил протоиерея Артемова орденом Мужества
- В Италии проходят антиправительственные митинги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru