Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня
Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и не собирается вступать в конфликт с Пекином на этой почве. С таким заявлением государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Пекине с лидером Китая Си Цзиньпином.
Глава Госдепартамента также подчеркнул, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и не намерен предпринимать какие-либо усилия для смены политической системы Китая. Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил надежду, что США и КНР смогут преодолеть все трудности, поскольку конкуренция крупных держав не отвечает веяниям времени.
По словам председателя КНР, в ходе визита главы американского внешнеполитического ведомства достигнут определённый прогресс по некоторым конкретным важным вопросам, передает агентство Xinhua. Си Цзиньпин подчеркнул, что китайские власти чётко обозначили главе Госдепартамента США свою позицию по ключевым темам.
При этом, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лидер КНР отметил, что участники переговоров с китайской стороны назвали их искренними и глубокими. По данным прессы, глава МИД Китая Цинь Ган в ходе беседы со своим американским коллегой указал на необходимость соблюдения принципа «одного Китая».
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