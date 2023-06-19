Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и не собирается вступать в конфликт с Пекином на этой почве. С таким заявлением государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Пекине с лидером Китая Си Цзиньпином.

Глава Госдепартамента также подчеркнул, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне и не намерен предпринимать какие-либо усилия для смены политической системы Китая. Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил надежду, что США и КНР смогут преодолеть все трудности, поскольку конкуренция крупных держав не отвечает веяниям времени.