Постпред РФ в ООН назвал антироссийским и антиукраинским проект резолюции Совбеза по Украине

Ранее Россия воспользовалась своим правом вето и заблокировала документ в СБ ООН.

«Российская Федерация проголосовала против представленного нам сегодня антироссийского и антиукраинского проекта резолюции Совета Безопасности. Почему антироссийского, думаю, объяснять не надо. Достаточно хотя бы бегло на него взглянуть. Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже как минимум восемь лет», — цитирует постпреда ТАСС.

Небензя объяснил, что РФ проголосовала против не из-за того, что содержится в проекте, а из-за того, «чего там нет». Дипломат указал, что авторы документа «оставили за скобками» ряд вопросов, важных в контексте проблемы: обстрелы жителей Донбасса украинскими властями, невыполнение Киевом Минских договоренностей, действия радикальных и неонацистских подразделений.

