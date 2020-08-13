Посла Белоруссии вызвали в немецкий МИД

Что именно было озвучено послу не уточняется.

В белорусских городах пятый день продолжаются протесты против результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент страны Александр Лукашенко победил с 80% голосов избирателей.

Ранее главы Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Президенты четырёх стран опубликовали совместное заявление.





