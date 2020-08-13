Посла Белоруссии вызвали в немецкий МИД

Белорусского посла в Берлине Дениса Сидоренко вызвали в немецкий МИД для разъяснения позиции Германии о выборах президента в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Что «батька» не сделает, все к худшему

Что именно было озвучено послу не уточняется.

В белорусских городах пятый день продолжаются протесты против результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент страны Александр Лукашенко победил с 80% голосов избирателей.

Ранее главы Эстонии, Польши, Литвы и Латвии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Президенты четырёх стран опубликовали совместное заявление.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БелоруссияГермания
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