Польский премьер заявил о поддержке Украины ради победы всей Европы

Моравецкий также подчеркнул, что Варшава «стоит на стороне свободы» и продолжит поддерживать Украину, сообщает RT.

Ранее президент Польши Анджей Дуда признался, что не хотел бы допустить «войны с Россией» вследствие инцидента с падением ракет в республике. Об этом политик заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), соответствующее видео опубликовано в соцсетях Вована и Лексуса.



