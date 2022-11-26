Польский премьер заявил о поддержке Украины ради победы всей Европы
По мнению премьер-министр Польши Матеуша Моравицкого, в украинском конфликте «либо победит Украина, либо проиграет вся Европа». Об этом он заявил на встрече с премьер-министрами Украины и Литвы в рамках «Люблинского треугольника» в Киеве.
Моравецкий также подчеркнул, что Варшава «стоит на стороне свободы» и продолжит поддерживать Украину, сообщает RT.
Ранее президент Польши Анджей Дуда признался, что не хотел бы допустить «войны с Россией» вследствие инцидента с падением ракет в республике. Об этом политик заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), соответствующее видео опубликовано в соцсетях Вована и Лексуса.
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