Польский премьер заявил о поддержке Украины ради победы всей Европы

По мнению премьер-министр Польши Матеуша Моравицкого, в украинском конфликте «либо победит Украина, либо проиграет вся Европа». Об этом он заявил на встрече с премьер-министрами Украины и Литвы в рамках «Люблинского треугольника» в Киеве.

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Моравецкий также подчеркнул, что Варшава «стоит на стороне свободы» и продолжит поддерживать Украину, сообщает RT.

Ранее президент Польши Анджей Дуда признался, что не хотел бы допустить «войны с Россией» вследствие инцидента с падением ракет в республике. Об этом политик заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), соответствующее видео опубликовано в соцсетях Вована и Лексуса.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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