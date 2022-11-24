В Польше заявили о потере желания помогать Украине у Европы и США

Обозреватель отметила, что Киеву по-прежнему поступает внушительная финансовая помощь, причем даже большая, чем официально указывают представители ЕС и США. По словам Горлицкой, чем больше оказываемая Украине материальная поддержка, тем сильнее беспокойство союзников Киева относительно целей, на которые эти деньги тратятся.

Автор материала считает, что киевские власти не смогут полностью рассчитаться за отправленные США военные машины, а Запад стал чаще требовать от правительства Украины предоставить отчет о тратах переводимых Киеву денежных средств. По мнению обозревателя, сам президент Украины и его приближенные используют материальную помощь в личных целях.

Ранее европейский парламент одобрил предоставление Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

