В Киеве не считают Белоруссию надежным партнером из-за «хитренького» Лукашенко

«Отношения Киева и Минска не изменились ни с Порошенко, ни с Зеленским. Украина относится с некоторой осторожностью к Белоруссии. Потому что боится, что та начнет играть на стороне Москвы. Украина критически оценивает всяческие заявления Лукашенко, потому что он автократ, да еще и советского образца, что он игрок среднего уровня. Я бы сказал, что он такой хитренький кулачок, который будет стараться что-то делать для себя и сохранить при этом свою власть в Белоруссии. Мы опасаемся, что через нее может быть нанесен удар по нам: если Путин нажмет на Лукашенко, то тот может пропустить российские войска. Поэтому он не может быть надежным союзником Украины», - рассказал Михальченко.

Участниками шутливого чата также стали главы России, США, Украины, Великобритании, Франции, Китая, КНДР, Южной Кореи и ряда других.

Отметим, студия «Квартал 95» была учреждена Владимиром Зеленским. Однако, заняв пост главы Украины, он заявил, что больше отношения к кинопроизводству не имеет.