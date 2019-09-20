В Киеве не считают Белоруссию надежным партнером из-за «хитренького» Лукашенко
Политолог, президент Украинской академии политических наук в эфире НСН дал свою оценку отношениям Украины и Белоруссии.
На закрытой части форума YES президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся над шуткой относительно усов главы Белоруссии Александра Лукашенко. Поясняется, что студия «Квартал 95» показала видео с шутливой якобы перепиской глав разных государств, где Лукашенко долго разбирался, как сделать селфи и несколько раз прислал неудачные кадры со своими усами.
Политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН заявил, что отношения между странами никогда не портились, но, при этом, страны не могут быть союзниками.
«Отношения Киева и Минска не изменились ни с Порошенко, ни с Зеленским. Украина относится с некоторой осторожностью к Белоруссии. Потому что боится, что та начнет играть на стороне Москвы. Украина критически оценивает всяческие заявления Лукашенко, потому что он автократ, да еще и советского образца, что он игрок среднего уровня. Я бы сказал, что он такой хитренький кулачок, который будет стараться что-то делать для себя и сохранить при этом свою власть в Белоруссии. Мы опасаемся, что через нее может быть нанесен удар по нам: если Путин нажмет на Лукашенко, то тот может пропустить российские войска. Поэтому он не может быть надежным союзником Украины», - рассказал Михальченко.
Участниками шутливого чата также стали главы России, США, Украины, Великобритании, Франции, Китая, КНДР, Южной Кореи и ряда других.
Отметим, студия «Квартал 95» была учреждена Владимиром Зеленским. Однако, заняв пост главы Украины, он заявил, что больше отношения к кинопроизводству не имеет.
По сюжету Россия заявляет о желании присоединить к себе половину Британии, страны ЕС и США грозят в ответ санкциями, а Украина просит очередной кредит. Затем Трамп обвиняет российских хакеров во взломе аккаунта. Все это время Лукашенко разбирается с гаджетом, чтобы сделать селфи.
Политолог Михальченко в беседе с НСН отметил, что Лукашенко, заигрывая с Москвой, пытается наладить отношения с Западом.
«Украина понимает позицию Лукашенко, тот будет долго дурить голову Москве, чтобы получить какие-то преференции. А в то же время постарается не притворить в жизнь идею общего государства. Этой его политике уже 10 лет. Даже социологические исследования показывают, что 60% население Белоруссии за сохранение независимости страны и с каждым годом позиции России в Белоруссии будут падать. Лукашенко сейчас ищет пути налаживания отношений с Западом», - заключил политолог.
Ранее НСН сообщала, что экономические системы России и Белоруссии частично объединятся. В частности, может быть принят единые Налоговый и Гражданский кодексы.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН охарактеризовал подход России и Белоруссии к экономической интеграции.
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