Дегтярёв не стал менять команду Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что команда экс-главы региона Сергея Фургала при нём продолжит свою работу.

«Никто в отставку не уходит. До особых распоряжений, вопросов или обстоятельств», - цитирует Дегтярёва РИА Новости.

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Дегтярёв отправился в Хабаровск сразу после назначения 20 июля, сегодня – его первый день в регионе. Он сообщил журналистам, что готов ко встречам с людьми, ходит пешком и с удовольствием общается с местными жителями.

Врио главы региона считает, что его встретили довольно приветливо, если судить «по тем очень коротким репликам, улыбкам, которые удалось заметить», передаёт RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства назначил Дегтярёва врио губернатора, учитывая богатый политический опыт кандидата, его законодательную активность и деловые качества, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Сергей ФургалХабаровский КрайМихаил Дегтярев
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