Дегтярёв не стал менять команду Фургала

Дегтярёв отправился в Хабаровск сразу после назначения 20 июля, сегодня – его первый день в регионе. Он сообщил журналистам, что готов ко встречам с людьми, ходит пешком и с удовольствием общается с местными жителями.

Врио главы региона считает, что его встретили довольно приветливо, если судить «по тем очень коротким репликам, улыбкам, которые удалось заметить», передаёт RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства назначил Дегтярёва врио губернатора, учитывая богатый политический опыт кандидата, его законодательную активность и деловые качества, сообщает телеканал «360».

