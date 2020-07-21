Хабаровск встретил Дегтярева митингом протеста

Жители Хабаровска, митингующие вторую неделю в связи с арестом теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала, врио главы региона Михаила Дегтярева тоже встретили митингом протеста. «Дегтярев, уходи!», «Фургал наш выбор» и «Позор ЛДПР» - с такими лозунгами хабаровчане собрались во вторник у здания регионального правительства.

Несмотря на то, что акции протеста никто даже не пытался согласовывать с местными властями, правоохранительные органы ведут себя с митингующими предельно корректно, не предпринимая никаких попыток разгона. Через несколько дней после начала протестов Хабаровск посетил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, заявивший, что у людей есть право выражать свое мнение.

Назначение врио губернатора представителя ЛДПР Дегтярева было призвано в числе прочего стать умиротворяющим фактором, поскольку арестованный прежний глава региона является членом той же партии. Но значительной части жителей края этого оказалось недостаточно, и они продолжают добиваться если не освобождения Фургала, обвиненного в организации убийств в 2004-2005 годах, то хотя бы суда над ним в Хабаровске, а не в Москве.

Отношение жителей Хабаровского края к Михаилу Дегтяреву будет зависеть именно от его позиции по делу Фургала, заявил в эфире НСН политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин:

«Все ждут одного – позиции врио по Фургалу. Что он скажет? Если врио будет добиваться открытого суда здесь в Хабаровске, это ему добавит популярности. Если он будет обходить эти проблемы, то ему будет очень непросто установить связь с людьми»

Сам Дегтярев заявил, что его встретили «приветливо». Он сообщил журналистам, что готов продолжить работу с командой своего предшественника и пока не намерен ее менять. Врио главы региона заверил, что учтет в работе правительства критику в его адрес в соцсетях. Предпринял он и попытку прояснить свою позицию по отношению к Фургалу, которого он знает по совместной работе в Госдуме. Как заявил Дегтярев, он не будет конкурировать на выборах губернатора с Фургалом, если того оправдают.

Однако, от прямого ответа на вопрос, будет ли он принимать участие в губернаторских выборах в случае лишения свободы Фургала, Дегтярев уклонился. «Вопрос не рассматривается пока. Время покажет», - отделался он фразой из федерального телеэфира.

