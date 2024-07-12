Байден на саммите НАТО предложил выступить Путину вместо Зеленского

Американский лидер Джо Байден допустил оговорку перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита Альянса, сообщает РИА Новости.

В Кремле ответили на слова Байдена, назвавшего Путина диктатором

Президент США ошибся, и передал слово президенту России Владимиру Путину вместо украинского лидера Владимира Зеленского. «А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден. Позже он осознал, что оговорился, и добавил: «Президент Путин. Я намерен победить президента Путина».

Ранее Байден назвал Путина диктатором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:НАТОВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры