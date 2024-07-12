Байден на саммите НАТО предложил выступить Путину вместо Зеленского

Президент США ошибся, и передал слово президенту России Владимиру Путину вместо украинского лидера Владимира Зеленского. «А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден. Позже он осознал, что оговорился, и добавил: «Президент Путин. Я намерен победить президента Путина».

Ранее Байден назвал Путина диктатором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

