Байден на саммите НАТО предложил выступить Путину вместо Зеленского
Американский лидер Джо Байден допустил оговорку перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита Альянса, сообщает РИА Новости.
Президент США ошибся, и передал слово президенту России Владимиру Путину вместо украинского лидера Владимира Зеленского. «А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден. Позже он осознал, что оговорился, и добавил: «Президент Путин. Я намерен победить президента Путина».
Ранее Байден назвал Путина диктатором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru