Поддержка «политбюро»: Политолог объяснил грядущие отставки губернаторов
Губернаторам, чтобы удержаться на своем посту, надо быть лояльными власти и региональным элитам, сказал политолог Евгений Минченко.
Отставки губернаторов ряда российских регионов предсказуемы, политологи предупреждали о них еще осенью, пояснил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко.
Ранее СМИ сообщали, что до девяти губернаторов могут покинуть свои посты в первом квартале 2022 года. Среди них губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также главы Томской, Рязанской и Кировской областей.
«Авторы этой сенсации могли бы просто почитать наш ноябрьский доклад о потенциальных отставках губернаторов, и там всё это уже было. Говорить, что "стало известно", нельзя. Это слабые губернаторы, у которых уже "красная зона" или очевидное падение рейтинга, это не бином Ньютона, честно говоря. Следующая волна отставок, если она будет, придется на весну этого года. Тут все достаточно очевидно, назначают же в случае отставки главы региона врио губернатора, который должен войти в курс дела, набрать рейтинга. Тем более у нас сейчас, как правило, назначают варягов, то есть людей не из региона. Вопрос не в том, станет хуже или лучше, просто свеженазначенному главе региона нужно набрать хотя бы какую-то минимальную известность, чтобы идти потом на выборы, поэтому часть отставок приходится на осень, часть - на весну. Ничего экстраординарного здесь нет. Вот такая плановая сенсация», - рассказал политолог.
Минченко отметил, что показатели эффективности губернаторов в Кремле нечасто бывают связаны с реальным решением проблем на местах.
«Нельзя сказать, что они недостаточно хорошо выполняют свою работу. Критерии относительно губернаторов - они известны. Первое - это поддержка внутри "политбюро 2.0" путинского, второе - реализация крупных проектов на территории, третье - политический менеджмент и качество образа политика. Ну и, соответственно, конфликты с федеральными и региональными элитами, силовыми структурами. К качеству работы это имеет какое-то отношение, но очень опосредованное, а ключевые вещи все-таки элитный расклад, уровень популярности и взаимоотношения с силовиками», - заключил он.
Ранее стилист и экоактивист Сергей Зверев в пресс-центре НСН поддержал Сергея Шнурова, который начал критиковать губернатора Санкт-Петербурга за плохую уборку мусора и снега в городе.
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