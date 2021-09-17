На Украине допустили «возвращение» Донбасса военным путем

Киев может вернуть неподконтрольную украинским властям часть Донбасса военным путем. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины, спикер делегации страны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «1+1».

По словам Арестовича, Киев готовится к различным вариантам «деоккупации» Донбасса. Стратегия Украины — в политико-дипломатическом пути, однако у властей страны есть «вариант "Б"», военный путь".

Советник рассказал об одном из сценариев, при котором Киев может принять такое решение.

«Например, [президент РФ Владимир] Путин почему-то заболел тяжело и у нас есть 3-5 суток, чтобы решить вопрос», – объяснил Арестович.

