На Украине допустили «возвращение» Донбасса военным путем
Киев может вернуть неподконтрольную украинским властям часть Донбасса военным путем. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины, спикер делегации страны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «1+1».
По словам Арестовича, Киев готовится к различным вариантам «деоккупации» Донбасса. Стратегия Украины — в политико-дипломатическом пути, однако у властей страны есть «вариант "Б"», военный путь".
Советник рассказал об одном из сценариев, при котором Киев может принять такое решение.
«Например, [президент РФ Владимир] Путин почему-то заболел тяжело и у нас есть 3-5 суток, чтобы решить вопрос», – объяснил Арестович.
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