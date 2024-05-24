СМИ: Французский офицер попал в плен ВС России в районе Клещеевки

Российские военные взяли в плен в районе Клещеевки офицера французского легиона, принимавшего участие в военных действиях в составе ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».

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По данным СМИ, иностранец получил ранения и находится в очень тяжелом состоянии.

«Медики пытаются спасти жизнь. Если выживет, то станет ценным источником информации», — пишет «Военное дело».

Является ли военный кадровым офицером Иностранного легиона, входящего в вооруженные силы Франции, не уточняется.

Между тем Минобороны РФ сообщило, что за неделю на линии соприкосновения в плен российским военным сдались 63 украинских бойца, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияПленныеВооруженные Силы РФСпецоперация

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