По делу губернатора Белозерцева задержан экс-продюсер Баскова
В рамках расследования уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержан бывший сенатор от региона, предприниматель Борис Шпигель, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Всего задержаны четверо фигурантов, включая главу области.
Шпигель - бывший продюсер и экс-тесть певца Николая Баскова, пишет «Московский комсомолец».
Напомним, по данным следствия, Белозерцев получил от бывшего продюсера певца Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супруги и главы ОАО «Фармация» Антона Колоскова через посредников взятку на сумму около 31 млн рублей в виде денег и иных ценностей.
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