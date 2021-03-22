По делу губернатора Белозерцева задержан экс-продюсер Баскова

В рамках расследования уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержан бывший сенатор от региона, предприниматель Борис Шпигель, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

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Всего задержаны четверо фигурантов, включая главу области.

Шпигель - бывший продюсер и экс-тесть певца Николая Баскова, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, по данным следствия, Белозерцев получил от бывшего продюсера певца Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супруги и главы ОАО «Фармация» Антона Колоскова через посредников взятку на сумму около 31 млн рублей в виде денег и иных ценностей.

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ФОТО:pnzreg.ru
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