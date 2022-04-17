Песков: Россия может выдержать противостояние с Западом

Россия может выдержать возникшее противостояние с Западом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

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Песков утвердительно ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли Россия «сдюжить» в противостоянии с Западом в отличие от Советского Союза.

«Мы — можем», — цитирует слова Пескова Газета.ru.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Российской Федерации Дмитрий Биричевский заявил, что антироссийские санкции Евросоюза наносят ущерб гражданам самого ЕС.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПолитикаРоссияЗападДмитрий Песков
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