Песков: Россия может выдержать противостояние с Западом
Россия может выдержать возникшее противостояние с Западом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Песков утвердительно ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли Россия «сдюжить» в противостоянии с Западом в отличие от Советского Союза.
«Мы — можем», — цитирует слова Пескова Газета.ru.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Российской Федерации Дмитрий Биричевский заявил, что антироссийские санкции Евросоюза наносят ущерб гражданам самого ЕС.
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