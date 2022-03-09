МИД России: антироссийские санкции ЕС наносят колоссальный ущерб европейцам

Антироссийские санкции Евросоюза наносят ущерб гражданам самого ЕС, сообщает RT со ссылкой на заявление директора департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрия Биричевского.

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По его словам, ограничения ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят «колоссальный» ущерб гражданам стран-членов Евросоюза. Дипломат назвал санкции контрпродуктивными в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной эпидемией COVID-19.

Напомним, Евросоюз намерен ввести санкции против 14 граждан России, в том числе состоятельных людей и членов их семей.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФСанкции Против РоссииСанкции ЕС
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