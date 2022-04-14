В МИД Турции заявили о подготовке организации встречи Путина и Зеленского

Турция прилагает все усилия для организации переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

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«Мы проводим переговоры со сторонами и прилагаем усилия для организации встречи», — указал глава МИД.

Чавушоглу добавил, что проведение встречи зависит от согласия российского президента.

Ранее министр заявлял, что Путин выразил готовность к переговорам с украинским коллегой, напоминает RT.

На минувшей неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что пригласил Путина в Венгрию на мирные переговоры с участием Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир ПутинТурция
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