В МИД Турции заявили о подготовке организации встречи Путина и Зеленского
Турция прилагает все усилия для организации переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.
«Мы проводим переговоры со сторонами и прилагаем усилия для организации встречи», — указал глава МИД.
Чавушоглу добавил, что проведение встречи зависит от согласия российского президента.
Ранее министр заявлял, что Путин выразил готовность к переговорам с украинским коллегой, напоминает RT.
На минувшей неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что пригласил Путина в Венгрию на мирные переговоры с участием Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, пишет «Свободная пресса».
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