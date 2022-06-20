Песков прокомментировал заявления Киева о планах возобновить переговоры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова главы украинской делегации Давида Арахамии о возможности возобновления переговоров красноречиво демонстрируют переговорный процесс по-украински, сообщает РИА Новости.

Переговоры РФ с Украиной. Будет ли о чем и с кем говорить?

По его словам, в Москве давно знакомы с этой стилистикой, которая ничего хорошего Киеву не принесла.

«Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Собственно, мы давно знаем эту стилистику, эта стилистика Украине ничего хорошего не принесла», - заключил представитель Кремля.

Ранее Арахамия заявил, что Украина может вернуться к переговорам с Россией в конце августа, объяснив это тем, что к концу лет может усилиться «переговорная позиция» Киева в связи с планируемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПереговорыСпецоперацияРоссияУкраина
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