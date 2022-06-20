Песков прокомментировал заявления Киева о планах возобновить переговоры

По его словам, в Москве давно знакомы с этой стилистикой, которая ничего хорошего Киеву не принесла.

«Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински. Собственно, мы давно знаем эту стилистику, эта стилистика Украине ничего хорошего не принесла», - заключил представитель Кремля.

Ранее Арахамия заявил, что Украина может вернуться к переговорам с Россией в конце августа, объяснив это тем, что к концу лет может усилиться «переговорная позиция» Киева в связи с планируемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ).

