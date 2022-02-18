Переговоры Путина и Лукашенко продлились около двух с половиной часов

В сообщении говорится, что лидеры двух стран беседовали около двух с половиной часов. При этом встреча прошла без дополнительных антиковидных ограничений.

Так, между главами государств не было шестиметрового стола, как во время встреч российского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что в ходе переговоров Путин и Лукашенко намерены обсудить дальнейшее развитие «российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества», а также «актуальные проблемы европейской безопасности».

