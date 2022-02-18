Переговоры Путина и Лукашенко продлились около двух с половиной часов

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры, сообщает пресс-служба Кремля.

Лукашенко пошутил, что его поездка в Россию «разбавила западную элиту»

В сообщении говорится, что лидеры двух стран беседовали около двух с половиной часов. При этом встреча прошла без дополнительных антиковидных ограничений.

Так, между главами государств не было шестиметрового стола, как во время встреч российского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что в ходе переговоров Путин и Лукашенко намерены обсудить дальнейшее развитие «российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества», а также «актуальные проблемы европейской безопасности».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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